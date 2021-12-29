Дело расследуют полицейские. Мужчине грозит заключение.

В Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажки пять щенков, которые только что родились. Все они погибли.

Об этом сообщают "Окна".

Таким жестоким образом злоумышленник решил избавиться от щенков своей нестерилизованной собаки.

Читайте такжеВ Индии обезьяны "объявили войну" собакам и убили 250 щенковНа место происшествия оперативно приехали полицейские, однако мужчина едва стоял на ногах. Очевидно, он находился под действием алкоголя.

"Щенки на улице. Это я их выбросил из окна. Сделал это потому, что они нам не нужны", - объяснил свой поступок мужчина.

Сейчас полиция проводит необходимые проверки. Факт жестокого обращения с животными задокументировали. Мужчине грозит до трех лет заключения.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге закрыли дело о жестокое обращение с животным. Бывшего полицейского Александра Руденко обвиняли в том, что он наколол собаку на вилы и бросил в костер.

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