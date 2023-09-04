Гражданин Азербайджана получил статус "бродяги" и, еще находясь в СИЗО за убийство, пополнял "воровской общак".

В Одессе вновь оказался за решеткой гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов, который в 2022 году был осужден за убийство на территории больницы украинского спортсмена Сергея Лащенко, и успел уже выйти на свободу.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, о подозрении по факту вымогательства, лишения свободы и распространения преступного влияния на территории следственного изолятора (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 255-1 УК Украины) сообщено иностранцу, убившему известного боксера.

По данным следствия, мужчина, будучи обвиняемым и, в дальнейшем, осужденным за убийство спортсмена, поддерживая "воровские традиции", получил неформальный статус "бродяги".

"Он организовывал вымогательство денег с жителей Одессы под вымышленными предлогами несуществующих долговых обязательств, чтобы наполнить так называемый "воровской общак". Так, в конце июля прошлого года, используя свое влияние, злоумышленник с сообщниками, которые находились на свободе, требовали у мужчины возврата "долга", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что к потерпевшему вымогатели применили физическое насилие, затолкали его в салон автомобиля, где осуществляли психологическое давление. Опасаясь за свою жизнь, мужчина был вынужден согласиться и отдал злоумышленникам 1 тысячу долларов.

В прокуратуре уточнили, что "бродяге" сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в отношении его трех сообщников, которые непосредственно "общались" с указанным потерпевшим, уже находится на рассмотрении в суде.

По данным регионального главка Национальной полиции, 32-летний злоумышленник, находясь в следственном изоляторе, побудил и координировал преступную деятельность других лиц, находившихся на свободе. В частности, иностранец прислал к жителю Одессы сообщников в возрасте 24, 28 и 29 лет, один из которых имеет судимости за кражу и убийство.

"Они применили к 23-летнему потерпевшему физическое насилие, угрожали причинением тяжких телесных повреждений с применением ножа", - говорят в полиции.

Как уточнили в областном управлении СБУ, подозрение сейчас сообщили лидеру этнической организованной преступной группировки, которая терроризировала и держала в страхе предпринимателей.

"Уголовник по прозвищу "Бабаш", который находился в Одесском СИЗО за убийство, непосредственно координировал деятельность активных участников группировки.

"Так, в конце апреля этого года сотрудники спецслужбы получили информацию о причастности группировки к похищению и пыткам местного предпринимателя. Из-за угроз убийством и нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшему злоумышленники пытались "выбить" из него деньги", - рассказали в управлении.

Лидеру и трем участникам группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12-ти лет лишения свободы.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, лидер группировки ("бродяга") - гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов, который Малиновским районным судом Одессы 14 апреля 2022 года был приговорен к 14 годам тюрьмы за убийство на территории городской больницы 28-летнего украинского спортсмена Сергея Лащенко. При этом началом исполнения наказания был день помещения Гасанова в СИЗО, а это произошло по делу об убийстве еще в октябре 2015 года на территории РФ. Согласно "закону Савченко", срок пребывания в следственном изоляторе удваивается - день пребывания в изоляторе засчитывается как два дня в исправительном учреждении.

"Поэтому осужденный очень скоро оказался на свободе - в декабре 2022 года. Действительно, деньги он умудрился "выбивать" из предпринимателей, еще находясь в СИЗО, как фигурант дела по убийству Лащенко", - рассказал источник.

Резонансное убийство боксера Лащенко - что известно

8 апреля 2015 года в центре Одессы произошла ссора между двумя группами молодых людей. Конфликт начался вечером на ул. Дерибасовской, во время которого была стрельба. В результате в Одесскую городскую больницу №1 были доставлены три человека, которые получили огнестрельные ранения, в том числе чемпион Европы, мастер спорта по тайскому боксу Сергей Лащенко. Через некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из них начал стрелять по уже раненым людям. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию. Злоумышленники скрылись.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Позже по подозрению в убийстве в РФ задержали гражданина Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанова. В начале февраля 2017 года его доставили из России в Одессу. В мае 2018 года в Малиновский райсуд был передан обвинительный акт. Суд длительное время не начинал рассмотрение дела в связи с заявлениями подсудимого о якобы непонимании ни украинского, ни русского языков. Адвокат потерпевшей стороны заявлял, что делается это для затягивания процесса. Заседания часто переносились из-за проблемы с переводчиками, которые отказывались от участия в процессе.

На заседании, состоявшемся в июле 2021 года, Гасанов признал, что стрелял в спортсмена, но утверждал, что целился в ноги, а убийство произошло случайно. Он также настаивал: столкнулся в больнице с Лащенко случайно, куда якобы прибыл после конфликта со спортсменом для получения медицинской помощи. Приговор - 14 лет тюрьмы - суд вынес лишь в апреле 2022 года.

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