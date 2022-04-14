Дело слушалось в суде почти 4 года.

Малиновский районный суд Одессы приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Азербайджана Бабека Дамир-оглы Гасанова, убившего в 2015 году на территории городской больницы украинского спортсмена Сергея Лащенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, приговор вынесен сегодня, 14 апреля.

Отмечается, что вчера подсудимый выступил с последним словом, после чего коллегия удалилась в совещательную комнату.

Сегодня суд огласил приговор Гасанову, которому вменяли умышленное убийство 28-летнего чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко.

Фигурант признан виновным в убийстве и хулиганстве (ст. 296 и ст. 115 УК Украины). По совокупности статей УКУ ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. При этом началом исполнения наказания является день помещения Гасанова в СИЗО (в России – УНИАН) – с октября 2015 года. Согласно "закону Савченко", срок пребывания в следственном изоляторе удваивается – день пребывания в изоляторе засчитывается как два дня в исправительном заведении. Поэтому осужденный скоро окажется на свободе.

"В связи с этим обвиняемому засчитают срок его предварительного заключения с 05.10.2015 по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы", - пояснили в пресс-службе.

Кроме этого, суд взыскал с обвиняемого в пользу государства расходы на проведение экспертиз на общую сумму 23 тыс. 204 грн.

Мера пресечения оставлена без изменений – в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, чемпион Европы, мастер спорта по тайскому боксу Сергей Лащенко был убит в ночь на 8 апреля 2015 года в Одесской ГКБ №1. Конфликт между двумя группами людей начался еще раньше – в тот же вечер -в центре города, на ул. Дерибасовской. Во время выяснения отношений произошла стрельба, в результате в медучреждение были доставлены три человека, получившие огнестрельные ранения, в том числе Лащенко. Спустя некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из них начал стрелять. Затем злоумышленники скрылись. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В начале февраля 2017 года в Одессу из России был доставлен подозреваемый в убийстве спортсмена – гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов. В мае 2018 года в Малиновский райсуд был передан обвинительный акт. Суд длительное время не начинал рассмотрение дела в связи с заявлениями подсудимого о якобы непонимании ни украинского, ни русского языков. Адвокат потерпевшей стороны заявлял, что делается это для затягивания процесса. Заседания часто переносились из-за проблем с переводчиками, которые отказывались от участия в процессе.

На заседании, состоявшемся в июле 2021 года, Гасанов признал, что стрелял в спортсмена, но утверждал, что целился в ноги, а убийство произошло случайно. Он также настаивал: столкнулся в больнице с Лащенко случайно, куда якобы прибыл после конфликта со спортсменом для получения медицинской помощи.

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