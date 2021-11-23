Переводчик не пришел на заседание суда по делу об убийстве.

Обвиняемый в убийстве в 2015 году украинского спортсмена Сергея Лащенко гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов в ходе сегодняшнего заседания в Малиновском районном суде Одессы отказался от переводчика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня переводчик на заседание не явился, о причинах неявки суд не проинформировал, в связи с чем обвиняемый отказался от его услуг в переводе с украинского на русский язык", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в суде, судья задал вопрос фигуранту о том, согласен ли он с тем, что заседание будет проведено без переводчика. Подсудимый ответил, что не возражает.

Кроме того, сегодня представитель прокуратуры сообщил о неявке свидетеля, который категорически отказывается от получения повесток, написания заявлений и любого общения о даче показаний на судебном заседании.

В связи с этим сторона обвинения заявила ходатайство о прослушивании в закрытом режиме аудиозаписи объяснений этой женщины, которые она ранее давала в суде.

Суд ходатайство удовлетворил и прослушал запись в закрытом режиме. Следующее заседание запланировано на 30 ноября.Читайте такжеУбийство спортсмена-чемпиона в Киеве "из-за языка": подозреваемому суд избрал меру пресечения

Напомним, вечером 8 апреля 2015 года в центре Одессы на ул. Дерибасовской между двумя группами людей случился конфликт, во время которого произошла стрельба. В результате огнестрельные ранения получили три человека, в том числе чемпион Европы, мастер спорта по тайскому боксу Сергей Лащенко. Потерпевших доставили в ГКБ №1.

Спустя некоторое время на территорию больницы ворвались восемь человек, один из них начал стрелять, после чего злоумышленники скрылись. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

В начале февраля 2017 года в Одессу из России был доставлен подозреваемый в убийстве спортсмена – гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов. В мае 2018 года в Малиновский райсуд был передан обвинительный акт.

Суд длительное время не начинал рассмотрение дела в связи с заявлениями подсудимого о якобы непонимании ни украинского, ни русского языков.

Адвокат потерпевшей стороны заявлял, что делается это для затягивания процесса. Заседания часто переносились из-за проблем с переводчиками, которые отказывались от участия в процессе. Предполагалось, что им угрожают.

На заседании, состоявшемся в июле 2021 года, Гасанов признал, что стрелял в спортсмена, но утверждал, что целился в ноги, а убийство произошло случайно. Он также настаивает, что столкнулся в больнице с Лащенко случайно, куда якобы прибыл после конфликта со спортсменом для получения медицинской помощи.

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Автор: Лариса Козовая