В Одессе найден переводчик для азербайджанца, обвиняемого в убийстве спортсмена Лащенко

В Одессе найден переводчик для азербайджанца, обвиняемого в совершенном в 2015 году убийстве известного украинского спортсмена Сергея Лащенко.

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Как сообщили УНИАН в Малиновском районном суде Одессы, в котором рассматривают данное дело, сегодня, 11 января, на судебное заседание явился переводчик для обвиняемого с/на азербайджанский язык.

«В Малиновском райсуде в пятницу продолжили рассматривать уголовное производство по обвинению в совершении умышленного убийства мастера спорта Украины по кикбоксингу и тайскому боксу Лащенко», - сообщили в суде.

Во время судебного заседания объявлен обвинительный акт, установлен порядок и объем исследования доказательств и исследована часть письменных доказательств.

Также, обвиняемому продлен срок содержания под стражей на 60 суток. Следующее судебное заседание назначено на 20 февраля.

Как сообщал УНИАН, чемпион Европы, мастер спорта по тайскому боксу Сергей Лащенко был убит в ночь на 8 апреля 2015 года в Одессе в больнице №1.

Сообщалось, что конфликт между двумя группами людей начался в центре города – на ул. Дерибасовской. Во время выяснения отношений произошла стрельба, в результате в медучреждение были доставлены три человека, получившие огнестрельные ранения, в том числе Лащенко. Спустя некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из них начал стрелять. Затем злоумышленники скрылись. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В начале февраля 2017 года в Одессу из России был доставлен подозреваемый в убийстве спортсмена гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов.

Полиция в мае прошлого года завершила расследование и передала в Малиновский райсуд обвинительный акт в отношении Гасанова.

Суд длительное время не начинал рассмотрение дела в связи с заявлениями подсудимого о якобы непонимании ни украинского, ни русского языков. Адвокат потерпевшей стороны заявлял, что делается это для затягивания процесса. Лишь в феврале для подсудимого был найден переводчик, который потом отказался от участия в процессе. От представителя потерпевшей стороны в суд поступило ходатайство, в котором идет речь о том, что обвиняемый оказывает давление на переводчиков, угрожая физической расправой.