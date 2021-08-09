Девушкам не помогли ни проводник, ни начальник поезда, ни полиция.

"Уразлизныця" снова отличилась бездеятельностью в отношении пассажиров, которые оказались в опасной ситуации. В поезде Львов-Мариуполь выпивший мужчина цеплялся к девушкам-попутчицам в купе и хватил за руки.

Об этом рассказала одна из пострадавших пассажирок Екатерина Стельмащук в Facebook.

По словам девушки, она с подругой села на поезд во Львов, но поездку испортил попутчик, который цеплялся к ним, хамил, задавал неуместные вопросы и мешал спать. Мужчина чуть ли не с порога спросил у попутчиц: "Девачки, вы голенькие спите или переодеваетесь?".

Позже к этому пассажиру присоединился его друг, с которым они громко говорили, слушали музыку и обсуждали попутчиц. Девушки делали мужчинам замечания, ведь на тот момент уже перевалило за час ночи. На выпивших молодых людей не действовали просьбы говорить и слушать музыку тише, поэтому девушки обратились к проводнице и начальнику поезда, что не дало никаких результатов. Девушки несколько раз просили переселить мужчину или их самих. Удалось лишь отправить друга дебошира на место, указанное в его билете.

Читайте также"Бухали, кричали, бегали голые": поезд "Львов - Киев" остановили из-за двух неадекватных девушек (видео)Перед остановкой в Тернополе парень одной из девушек вызвал в поезд полицию, которая просто поговорила с пассажиром и ушла, оставив девушек один на один с дебоширом. В какой-то момент мужчина ушел куда-то на достаточно долгое время, чтобы девушки успели уснуть, но когда он вернулся в купе, то схватил Екатерину за руку со словами: "Ну что, принцесска, спишь или не спишь?".

В результате двух девушек с криками и дрожащими руками переселили в другое купе, потому что мужчина отказался куда-либо идти, но с ним пришлось почти до конечной станции ехать еще одной девушке.

Нападение на Анастасию Луговую в купе поезда

Ужасная ситуация случилась в ночь на 1 августа 2020 года. В купе поезда "Киев – Мариуполь", где спала Анастасия Луговая с сыном, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.

Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника.

Помогла потерпевшей проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Изверга задержали по прибытии поезда в Киев.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

С момента задержание подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему "светит" до 7 лет тюрьмы. Однако его защита требовала 5 лет для насильника.

13 апреля Рудзько умер в СИЗО. О смерти мужчины сама Анастасия узнала, когда суд перенесли.

Автор: Анастасия Горбачева