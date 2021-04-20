В СИЗО 13 апреля умер Виталий Рудзько, который напал на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь - Киев" летом 2020 года. О смерти мужчины сама Анастасия узнала, когда суд перенесли.
Об этом сообщила сама Луговая в своем Instagram.
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Женщина подчеркнула, что страх, в котором она все время жила, "умер вместе с ним". Анастасия отметила, что жила в постоянном страхе и боялась, что после отбывания наказания нападавший найдет ее. В то же время она подчеркнула, что на этом ее дело не завершится.
"Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх в котором я жила все это время: переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить. Так вот: этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела. Меня это не остановит! Мы будем отстаивать в суде мои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он", – отметила пострадавшая.
Анастасия добавила, что после происшествия осталось еще много вопросов и претензий к целой системе, которая, по ее мнению, не способна обеспечить безопасность пассажиров. По ее словам, сейчас нужно изменить систему, чтобы в будущем быть уверенными в том, что права можно и нужно защищать.
Нападение на Анастасию Луговую: что известно
- Ужасная ситуация случилась в ночь на 1 августа 2020 года. В купе поезда "Киев – Мариуполь", где спала Анастасия Луговая с сыном, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.
- Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника.
- Помогла потерпевшей проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Изверга задержали по прибытии поезда в Киев.
Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.
Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
- С момента задержание подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему "светит" до 7 лет тюрьмы. Однако его защита требовала 5 лет для насильника.
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