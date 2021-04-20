Очередное заседание по громкому делу перенеслось в связи со смертью обвиняемого.

В СИЗО 13 апреля умер Виталий Рудзько, который напал на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь - Киев" летом 2020 года. О смерти мужчины сама Анастасия узнала, когда суд перенесли.

Об этом сообщила сама Луговая в своем Instagram.

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Женщина подчеркнула, что страх, в котором она все время жила, "умер вместе с ним". Анастасия отметила, что жила в постоянном страхе и боялась, что после отбывания наказания нападавший найдет ее. В то же время она подчеркнула, что на этом ее дело не завершится.

"Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх в котором я жила все это время: переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить. Так вот: этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела. Меня это не остановит! Мы будем отстаивать в суде мои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он", – отметила пострадавшая.

Анастасия добавила, что после происшествия осталось еще много вопросов и претензий к целой системе, которая, по ее мнению, не способна обеспечить безопасность пассажиров. По ее словам, сейчас нужно изменить систему, чтобы в будущем быть уверенными в том, что права можно и нужно защищать.

Нападение на Анастасию Луговую: что известно

Ужасная ситуация случилась в ночь на 1 августа 2020 года. В купе поезда "Киев – Мариуполь", где спала Анастасия Луговая с сыном, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.

Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника.

Помогла потерпевшей проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Изверга задержали по прибытии поезда в Киев.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

С момента задержание подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему "светит" до 7 лет тюрьмы. Однако его защита требовала 5 лет для насильника.

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Автор: Виктория Гордиенко