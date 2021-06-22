Проблемы с температурным режимом в поездах летом наблюдаются не только в плацкартах.

Пассажирка поезда "Укрзализныця" рассказала в сети о неприятном опыте с железнодорожным перевозчиком во время свадебного путешествия с любимым.

Об этом говорится в сообщении пользовательницы Aelita Van Deyer в Facebook.

Как оказалось, проблемы с температурным режимом в поездах летом наблюдаются не только в дешевых вагонах, но и в купе с кондиционерами. По словам пассажирки, во время 9,5-часовой поездки из-за жары не удавалось ни заснуть, ни проветрить номер.

Дело в том, что в поездах с кондиционерами запрещено открывать окна, чтобы не повредить работу прибора. Однако что в таком случае делать с поломанным механизмом – в компании ответа пассажирам не дают.

Читайте также"Экологическая катастрофа": в Ялте ливни смыли в Черное море горы мусора (фото)"Купили себе два "люкса" на поезд в свадебный отпуск. Оказывается, в "люксах" окна не открываются, потому что должен работать кондиционер, который, конечно же, сломан! Как все продумано! В купе сауна, дышать нечем, как ехать девять с половиной часов — неизвестно, а спать вообще нереально. На табло неправильно выставлено время, на момент фотографирования на часах 22:53. Только представьте, что будет днем, когда вагон нагреется под прямыми солнечными лучами в +32. Даже в электричках третьего класса окна открываются, а в дорогущем люксе — зачем, можно же всю ночь в коридоре простоять, да", – написала Aelita Van Deyer.

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Автор: Иван Бойко