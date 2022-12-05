Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "Международного расчетного банка".

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне бывшего руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Владимира Сальдо вводил в городе "рублевую зону".

Как сообщает пресс-центр СБУ, еще один пособник врага разоблачен в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "Международного расчетного банка", который открывал свои псевдоотделения в оккупированных районах юга Украины.

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"Именно через этот российский "банк" гауляйтер захваченной части Херсона Владимир Сальдо пытался устроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора. Таким образом рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ добавляют, что большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование войны против Украины, для этого агрессор планировал использовать "опыт" создания разветвленной сети российского банка в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

Установлено, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший работник местного банка. В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения.

Свое "рабочее место" он устроил в здании временно захваченного украинского государственного банка. Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации.

Отмечается, что после освобождения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Коллаборанты в Херсоне

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне задержали двух коллаборантов, которые похищали украинцев в застенки оккупантов. Они пытались скрыться на территории города, однако их все равно нашли.

В Одессе будут судить экс-правоохранителя из Мариуполя, который пытал украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской области.