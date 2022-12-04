Российский враг бил из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Российские оккупанты за сутки 46 раз обстреляли жилые кварталы Херсона и населенные пункты области.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, враг бил из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по жилым домам населенных пунктов.

"Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона, есть попадания в частные и многоквартирные дома. Также повреждена и другая гражданская инфраструктура города", - написал он.

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По словам главы ОВА, российские оккупанты продолжают убивать и калечить мирных людей.

"За прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще двое жителей области получили ранения различной степени тяжести", - добавил Янушевич.

Война в Украине: ситуация в Херсоне

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные вошли в Херсон, который был оккупирован россиянами с первых дней их полномасштабного вторжения в Украину.

После того, как российские военные вышли из правобережной части Херсонщины, они начали ежедневно обстреливать ее, в том числе из артиллерии. Целями россиян становятся жилые кварталы и другие гражданские объекты, включая больницы. 3 декабря 2022 года Херсон остался без света из-за обстрела оккупантов.

Между тем Сил обороны юга Украины сообщают, что после бегства с правого на левый берег Днепра в Херсонской области россияне понимают, что поражение неизбежно. Поэтому враг усиливает "полицейский" давление на оккупированной части Херсонской области.

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