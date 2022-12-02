В Одессе будут судить экс-правоохранителя из Мариуполя, который пытал украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Установлено, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, бывший сотрудник ГУ МВД Украины в Донецкой области, который уволился из правоохранительных органов в 2014 году, добровольно перешел на сторону врага и поступил на службу в военное подразделение ВС РФ.
Он занял должность заместителя так называемого "коменданта – начальника гарнизона" оккупационных войск, который дислоцировался на территории пгт Лазурное.
"К подчинению указанной псевдокомендатуры вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот экс-правоохранитель под позывным "Грек" склонял к сотрудничеству с оккупационными властями РФ представителей украинских госорганов и органов местного самоуправления, которые находились на временно оккупированной территории Херсонской области. Совместно с представителями российских вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов он пытал и запугивал людей, незаконно захватывал недвижимость.
"Так, в начале апреля обвиняемый вместе с военными государства-агрессора задержали председателя одного из поселковых советов Скадовского района и местного предпринимателя. Долгое время мужчин удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и осуществляли выстрелы над головой, имитируя казнь", - рассказали в прокуратуре.
От жертв требовали предоставить информацию о проукраинских активистах, местных жителях, которые могут сотрудничать и предоставлять информацию сотрудникам СБУ.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника ГУ МВД Украины в Донецкой области по фактам государственной измены и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).
Напомним, ВСУ освободили Херсон и часть Херсонской области в прошлом месяце.
Предатели и коллаборант в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ и другие органы начали активно заниматься выявлением коллаборантов и предателей. В настоящее время СБУ отрабатывает храмы и реркцы УПЦ МП.
Кроме этого, в Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на видеорегистратор позиции Сил обороны. Предатель планировал получить должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства при так называемой "администрации РФ в Одесской области".
Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента Федеральной службы безопасности России, прибывший из Крыма для подготовки диверсий.
На украинско-молдавской границе задержали иностранного сторонника агрессии РФ, который пытался попасть в Одесскую область.