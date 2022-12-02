Бывший сотрудник Главного управления МВД Украины в Донецкой области уволился из правоохранительных органов в 2014 году и перешел на сторону врага.

В Одессе будут судить экс-правоохранителя из Мариуполя, который пытал украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, бывший сотрудник ГУ МВД Украины в Донецкой области, который уволился из правоохранительных органов в 2014 году, добровольно перешел на сторону врага и поступил на службу в военное подразделение ВС РФ.

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Он занял должность заместителя так называемого "коменданта – начальника гарнизона" оккупационных войск, который дислоцировался на территории пгт Лазурное.

"К подчинению указанной псевдокомендатуры вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот экс-правоохранитель под позывным "Грек" склонял к сотрудничеству с оккупационными властями РФ представителей украинских госорганов и органов местного самоуправления, которые находились на временно оккупированной территории Херсонской области. Совместно с представителями российских вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов он пытал и запугивал людей, незаконно захватывал недвижимость.

"Так, в начале апреля обвиняемый вместе с военными государства-агрессора задержали председателя одного из поселковых советов Скадовского района и местного предпринимателя. Долгое время мужчин удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и осуществляли выстрелы над головой, имитируя казнь", - рассказали в прокуратуре.

От жертв требовали предоставить информацию о проукраинских активистах, местных жителях, которые могут сотрудничать и предоставлять информацию сотрудникам СБУ.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника ГУ МВД Украины в Донецкой области по фактам государственной измены и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Напомним, ВСУ освободили Херсон и часть Херсонской области в прошлом месяце.

Предатели и коллаборант в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ и другие органы начали активно заниматься выявлением коллаборантов и предателей. В настоящее время СБУ отрабатывает храмы и реркцы УПЦ МП.

Кроме этого, в Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на видеорегистратор позиции Сил обороны. Предатель планировал получить должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства при так называемой "администрации РФ в Одесской области".

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента Федеральной службы безопасности России, прибывший из Крыма для подготовки диверсий.

На украинско-молдавской границе задержали иностранного сторонника агрессии РФ, который пытался попасть в Одесскую область.

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