По предварительным данным, там прорвало канализацию.

В Соломенском районе Киева, в районе Южного железнодорожного вокзала посреди дороги пробился "гейзер".

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

На пересечении улиц Василия Липковского и Кудряшова (вблизи вокзала "Южный") из-под асфальта льется вода. По предварительным данным, там прорвало канализацию.

Рядом находятся розничные магазины, до которых трудно добраться пешком.

На место прибыли сотрудники спецслужб для устранения проблемы. Движение транспорта на перекрестке временно ограничено.

Напомним, на Шулявском мосту в Киеве после недавней реконструкции из-под асфальта пошла вода. Небольшой фонтанчик появился прямо посреди дороги.

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Автор: Денис Прядко