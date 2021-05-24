Коммунальные службы пока никак не прокомментировали неполадку.

На Шулявском мосту в Киеве после недавней реконструкции из-под асфальта пошла вода. Небольшой фонтанчик появился прямо посреди дороги.

Видео инцидента опубликовал Киев оперативный.

На записи видно, что скромный гейзер не мешает движению.

Коммунальные службы пока никак не прокомментировали неполадку.

Напомним, ремонт столичного Шулявского путепровода официально продлили до 31 декабря 2021 года.

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Падение столбов на Шулявском мосту: что произошло

15 декабря 2020 года на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении ул. Гетьмана и ул. Довженко. В результате инцидента повреждены 9 автомобилей. Люди не пострадали.

По факту падения электроопор открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Реконструкция Шулявской развязки была проведена в 2019 году.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, отвечающем за качество работ.

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Автор: Денис Прядко