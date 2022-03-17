Женщина дискредитировала ВСУ и пропагандировала войну против Украины.

В Одессе задержана женщина за распространение вражеской пропаганды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что женщина длительное время на собственной странице в социальной сети публиковала материалы с призывами к посягательству на территориальную целостность Украины.

Она также призывала к захвату государственной власти, размещала различные провокационные материалы с запрещенной символикой тоталитарных режимов. Причем делала это в условиях военного вторжения в Украину РФ и военного положения.

По месту жительства задержанной правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, с помощью которой женщина размещала публикации в социальной сети. Также изъяты вещи с символикой так называемой ДНР, страны-агрессора и другие провокационные материалы с запрещенной символикой.

Как уточнили в УСБУ в Одесской области, фигурантка нагнетала своими публикациями панику, дискредитировала ВСУ, одобряла политику РФ и пропагандировала войну против Украины.

Кроме того, распространяла фейки о деятельности органов государственной власти и подавала искаженные данные о военном положении.

Подозреваемую взяли под стражу, ей вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, оперативники Службы безопасности Украины разоблачили украинца, который распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях.

Кроме того, в Украине заблокировали сеть российских интернет-агентов.

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