Злоумышленник регулярно выезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами.

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили украинца, который распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях.

Как сообщает пресс-центр СБУ, также мужчина организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов.

"Его действия должны были расшатать внутренне-политическую обстановку в Украине и создать "нужную информационную картинку" для РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что гражданин, который позиционировал себя "журналистом" и "лидером мнений", согласился на сотрудничество с представителями РФ. Инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи, а оплату - через запрещенные электронные кошельки. Так называемый "журналист" регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный телеграм-канал.

В СБУ рассказали, что в начале его сотрудничества с кураторами он получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, прежде всего накануне важных международных встреч с партнерами.

"В частности, он неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под санкциями, и продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением, открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения. Те же месседжи он проталкивал через рейтинговые телеграм-каналы, на что ему отдельно выделяли финансирование", - отметили в ведомстве.

Следствием установлено, что злоумышленник регулярно выезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали "информкампаний" и получал наличные для финансирования преступных акций.

"В дальнейшем кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать фейковые проплаченные протестные акции в столице. Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны были имитировать социальное недовольство действующей властью. Последняя задача "медийщика" - начать сбор подписей за импичмент действующего президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев", - рассказали в СБУ.

Злоумышленник задержан и ему сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику, флеш-носители и накопители, данные из которых подтверждают преступную деятельность.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины обнаружила и ликвидировала во Львове две ботофермы с общей "мощностью" в 18 тыс. фейковых аккаунтов.