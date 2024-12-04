Похищенных подвергали пророссийскому перевоспитанию.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья идентифицировала 314 украинских детей, которые стали жертвами российской системы принудительного усыновления и опеки.

В новом отчете они пришли к выводу, что Российская Федерация занимается систематическим, преднамеренным и широкомасштабным принудительным усыновлением и передачей детей на воспитание. Программа по их русификации осуществляется под руководством Путина.

Согласно результатам исследования, всех идентифицированных детей вывезли из Луганской и Донецкой областей. Их размещали в 21 регионе РФ и заносили в российские базы данных об устройстве детей:

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"По меньшей мере 67 из 314 детей из Украины были натурализованы как российские граждане с момента вывоза в Россию, хотя Йельская правозащитная группа может обоснованно предположить, что количество формально натурализованных детей значительно выше".

Не менее 208 детей передали на усыновление/под опеку, или временно устроили в российские семьи. Кроме того, опекунами разрешили выходить из украинского гражданства от их имени.

Выявлено, что 46,6% выявленных детей имеют братьев и сестер, которые также внесены в базы данных. По крайней мере в одном случае трех братьев и сестер передали под опеку без старшего ребенка.

С мая по октябрь 2022 года российская авиация и самолеты, которые находятся под непосредственным контролем администрации Путина, перевезли несколько групп детей из Украины на военно-транспортных самолетах:

"Дети из Украины были подвергнуты пророссийскому перевоспитанию в каждом из восьми известных заведений, куда детей перевели до того, как они впоследствии попали в российские базы данных".

Депортация детей из Украины

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордера на арест кремлевского правителя Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения уже публиковала расследование о создании центров содержания кураинских детей на территории РФ и оккупированного Крыма.

Также в причастности к депортации детей обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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