Одним из кураторов значится "Министерство просвещения РФ".

Российские оккупанты, убегая из Изюма, забыли папку с секретными документами. В них идет речь о том, как должно было проходить "внедрение" российского образования в Харьковской области.

По данным Офис генпрокурора Украины, правоохранители изъяли "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". При этом одним из кураторов было "Министерство просвещения РФ".

Согласно планам оккупантов, украинским школьникам должны были выдавать аттестаты РФ об окончании 11 классов на базе Белгородской области.

Кроме того, в регион должны были завезти российских учителей, в частности "историков и литераторов" для введения "патриотического воспитания".

При этом украинские школьники должны были ориентироваться только на вузы в Белгородской области.

Также планировались "оздоровительные" поездки для детей с целью пропаганды. Так, несколько "особо отличившихся" школьников должны были отправить в лагерь во временно оккупированном Крыму, а учеников 7-9 классов - в Белгород.

Оккупация Харьковской области - что известно

Российская армия в первые же дни полномасштабного вторжения России в Украину временно оккупировала часть Харьковской области. Захватчики пытались взять и Харьков, но ВСУ дали жесткий отпор.

В начале сентября украинская армия пошла в контрнаступление на Харьковщине и освободила почти все населенные пункты. После чего количество вражеских обстрелов по Харькову уменьшилось.

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