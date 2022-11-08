Когда больницы были разбиты, а все мосты взорваны, женщины вынуждены были рожать в подвалах.

На Харьковщине в оккупированном российскими захватчиками Изюме родилось 45 малышей.

Как рассказывается в сюжете ТСН, когда больницы были разбиты, а все мосты взорваны, женщины вынуждены были рожать в подвалах. К сожалению, 15 детей погибли во время родов из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи.

Однако в оккупированном городе осталась единственная акушерка, которая без лекарств и инструментов делала все возможное, чтобы спасти младенцев и их мам.

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Женщина обустроила импровизированное гинекологическое отделение, где и принимала роды. Она помогла нескольким мамам, однако одни из родов были трагическими из-за преждевременности.

Сейчас в освобожденном городе уже работает больница, где женщины могут рожать в надлежащих условиях.

Рождаемость в Украине: что известно

Количество новорожденных в Украине постепенно возвращается на довоенный уровень, в частности в Киеве за полгода полномасштабной войны поженились 15 тысяч пар и родились почти 8 тысяч малышей.

По прогнозам аналитиков, после окончания войны в Украине, вероятно, не следует ожидать бэби-бума - резкого скачка рождаемости, как это было в Европе после окончания Второй мировой войны.

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