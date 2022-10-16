Сейчас, по словам Терехова, обстрел Харькова в основном происходит с российской территории.

Количество вражеских обстрелов по городу Харькову уменьшилась после того, как Вооруженные силы Украины освободили большую часть Харьковской области.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире информационного телемарафона.

"Действительно остается разная интенсивность обстрелов, и сегодня невозможно говорить о том, что абсолютно безопасно в городе Харькове. Однако, абсолютно точно могу сказать, стало меньше обстрелов в связи с тем, что наши героические военные - ВСУ, территориальная оборона - отогнали россиян подальше от границ города Харькова. Они практически освободили всю Харьковскую область, и осталось еще немножко. В связи с этим, конечно не достают "Грады" до Харькова, и сегодня, в основном, обстрел города происходит с российской территории. Оттуда по нам палят изверги и мешают жить харьковчанам", - акцентировал Терехов.

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Он добавил, что иногда попытки российских захватчиков обстрелять город Харьков приводят к тому, что их ракеты разрываются на территории российского Белгорода.

"Это не первый случай, когда россияне запускают по нам ракеты, и в силу определенных обстоятельств эти ракеты разрываются именно на территории РФ, в том числе в Белгороде. Такая ситуация действительно существует", - сказал Терехов.

Он отметил, что Харьков успешно преодолевает последствия российских обстрелов, которые происходили за последние дни.

"Действительно обстрелы не прекращаются, но сегодня у нас более-менее спокойный день, если так можно сказать. Благодаря всем нашим коммунальным службам, благодаря нашим героическим спасателям, которые устраняют все то, что наделал российский агрессор сейчас полностью подача электроэнергии во все районы Харькова, во все жилые дома. Работает бесперебойно весь транспорт – автобусы , трамваи, троллейбусы, метрополитен, работают супермаркеты. Нам удалось локализовать те последствия, которые были нанесены ракетными ударами вчера и позавчера", - сообщил Терехов.

Ситуация в Харькове: что известно

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более 5 месяцев жили около 150 тыс. украинцев.

10 октября, по сообщению мэра города Игоря Терехова, враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры Харькова, в некоторых районах исчезли свет и вода.

13 октября, по информации Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, в Белгороде ракета, которую запускали бомбить Харьков, ударила по жилому дому россиян. Другие ракеты самоликвидировались во время пуска.

14 октября председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из российского Белгорода по Харьковщине оккупантами было выпущено пять ракет. В результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе.

15 октября председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. В результате обстрелов оккупантами территорий Харьковской области погиб 66-летний мужчина, еще один мужчина был ранен.

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