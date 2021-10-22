Одна из фур была припаркована на обочине, а другая в нее врезалась.

В Одесской области в ДТП с участием двух грузовиков заживо сгорел один из водителей.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла вечером 21 октября на 451 км трассы Киев – Одесса.

По предварительной информации, двигаясь в сторону Одессы, водитель фуры не справился с управлением и врезался в другую, которая была припаркована на обочине. От удара допустивший столкновение грузовик загорелся, водитель погиб.

Сейчас на месте происшествия спасатели провели работы по пожаротушению. Полицейские решают вопрос о правовой квалификации случившегося.

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Водителей просят быть осторожными: на данном участке дороги ограничено движение транспорта, в сторону Одессы движение осуществляется по одной полосе.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что ЧП случилось возле Алтестово. Обе фуры были с грузом. Как отмечается, тело в кабине загоревшегося грузовика "превратилось почти в угли".

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области в автомобиле сгорел начальник охраны частной компании, который раньше работал в правоохранительных органах.

Автор: Лариса Козовая