Правоохранители уже назвали возможную причину гибели мужчины в машине в Одесской области.

В Одесской области в автомобиле сгорел начальник охраны частной компании, который раньше работал в правоохранительных органах.

Как сообщили УНИАН в полиции Одессы, мужчина, 1962 г. р., погиб вчера ночью в селе Косы Подольского района.

Установлено, что погибший – начальник службы охраны (безопасности) частной аграрной компании "Косивское".

"В выгоревшем автомобиле, принадлежащем компании, было обнаружено обгоревшее тело. По предварительным данным, произошел несчастный случай", – сказал правоохранитель.

Читайте такжеСгорела кровать, найдены мертвыми три человека: на Николаевщине произошла трагедияПо данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 ("Умышленное убийство", с пометкой "несчастный случай") УК Украины. В настоящее время причины возгорания и смерти мужчины устанавливаются.

В случае выявления каких-либо доказательств противоправной деятельности дело может быть переквалифицировано.

По информации некоторых местных Telegram-каналов, погибший – Александр Поплавский, который ранее работал в ГАИ.

"Как говорят очевидцы, тело выгорело до костей", – сказано в сообщении.

Потерпевший якобы курил в машине, в это время у него произошел сердечный приступ, а упавшая сигарета могла стать причиной возгорания.

Ранее похожий инцидент случился в Херсоне – ночью в одной из квартир произошел пожар, однако люди спали и не заметили этого. Мимо места происшествия проезжал таксист, он увидел в окне квартиры дым и огонь и пошел будить людей. Таксист спас от гибели женщину и ее маленького сына.

Автор: Лариса Козовая