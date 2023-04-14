Возле нее Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с молодежью.

Во Львове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ в Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог совершить только лютый враг нашего народа", - отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что все виновные обязательно будут найдены и они будут привлечены к ответственности.

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"Спасибо спасателям, которые сработали оперативно, и не дали достичь трагических последствий для святыни", - написал Козицкий.

Религиозные столкновения во Львове - что известно

Еще в июне 2022 года Львовский городской совет на заседании своим решением запретил на территории города Украинскую Православную Церковь (УПЦ) Московского патриархата и Украинскую правоверную греко-католическую церковь "Группа Догнала".

Отмечалось, что "деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер".

В то же время в течение последнего месяца скандалы вокруг деятельности МП во Львове разгорелись с новой силой. В частности, прихожане УПЦ Московского патриархата пытались сорвать пикет вблизи Свято-Владимирской церкви в Сиховском районе города, но неожиданно "вспыхнули" антиукраинскими заявлениями о войне, развязанной Россией.

В апреле львовские власти взялись за имущество УПЦ Московского патриархата в городе. В частности, одно из помещений уже решили вернуть на городской баланс.

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