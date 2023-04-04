Мэр подчеркнул, что судьба некоторых зданий Московского патриархата уже решена, но в отдельных случаях все сложно.

Львовская власть взялась за имущество УПЦ Московского патриархата в городе. В частности, одно из помещений уже решили вернуть на городской баланс.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, помещения УПЦ МП на улице Пекарской будут приняты на баланс города. Там будут развивать систему реабилитации.

Кроме того, Садовый прокомментировал недавний скандал вокруг самостроя на Сыхове, который УПЦ МП называет "Свято-Владимирской церковью". По словам мэра, его демонтируют в ближайшее время.

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"Приняли первое постановление о передаче земельного участка Православной Церкви Украины. Она будет принадлежать общине", - отметил Садовый.

Кроме того, глава города прокомментировал ситуацию по храму на улице Бобанича. По словам Садового, там ситуация сложнее.

"Имущество принадлежит религиозной общине, которая на словах отрекается от МП. Поэтому здесь есть два варианта: официально стать украинской церковью, или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", - отметил мэр.

Последние скандалы с УПЦ МП

Сегодня в центре громкого скандала с УПЦ МП оказался Львов. В частности, прихожане УПЦ Московского патриархата пытались сорвать пикет вблизи Свято-Владимирской церкви в Сыховском районе города, но неожиданно "взорвалась" антиукраинскими заявлениями о войне, развязанную Россией.

Кроме того, недавно в Хмельницком священники УПЦ МП избили военного, который получил ранения на фронте.

Мужчина спросил, сколько должно погибнуть украинцев, чтобы люди перестали посещать храмы Московского патриархата. Попы повалили бойца наземь, заломили руки и вывели из храма. Позже приехали полицейские, которые задержали военного.

Потом в поселке Иршанск в Житомирской области случился инцидент с участием священника УПЦ МП. Он применил физическую силу к двум мальчикам с флагами Украины. Духовник ударил первого по голове и толкнул второго.

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