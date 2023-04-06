Демонтаж культового сооружения начали с молитвы священника ПЦУ.

В Сиховском районе Львова сносят незаконно возведенное культовое сооружение УПЦ Московского патриархата.

Как сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач в Facebook

"Община ПЦУ проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения Московского патриархата на Сыхове", - говорится в сообщении.

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По словам чиновника, работы по демонтажу незаконного сооружения начались после молитвы священника ПЦУ.

Он добавил, что демонтаж происходит по закону. Полиция обеспечивает порядок и предотвращает провокации.

Скандалы УПЦ МП во Львове

Несколько дней назад в центре громкого скандала с УПЦ МП оказался Львов. В частности, прихожане УПЦ Московского патриархата пытались сорвать пикет вблизи Свято-Владимирской церкви в Сыховском районе города, но неожиданно "взорвалась" антиукраинскими заявлениями о войне, развязанную Россией.

Инцидент произошел именно возле самостроя, который демонтируют. В частности, прихожане УПЦ МП обвинили Украину в развязывании войны.

Впоследствии стало известно, что львовские власти взялась за имущество УПЦ Московского патриархата в городе. В частности, одно из помещений уже решили вернуть на городской баланс.

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