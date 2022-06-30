Также запрещена деятельность Украинской правоверной греко-католической Церкви "Группа Догнала".

Львовский городской совет на заседании своим решением запретил на территории города Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата и украинскую правоверную греко-католическую церковь "Группа Догнала".

Об этом сообщил депутат горсовета Юрий Ломага в Facebook

Он отметил, что "деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер".

"Учитывая факты, которые произошли на территории Львовской городской территориальной громады, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, в частности, что касается деятельности на территории Украины УПЦ МП и Украинской правоверной греко-католической Церкви "Группа Догнала", которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе, с целью консолидации украинского народа, мы приняли соответствующее решение", - пояснил Ломага.

"Российской агентуре не место во Львове. Московский патриархат и "Группа Догнала" несут угрозу национальной безопасности Украины", - добавил депутат горсовета.

Напомним, УПЦ московского патриархата на соборе приняла решение об административном отделении от Русской православной церкви (РПЦ), но "с сохранением духовного общения".

Как сообщал УНИАН, 7 июня стало известно, что РПЦ присвоила епархии Украинской православной церкви во временно оккупированном Крыму. Теперь они непосредственно подчиняются Патриарху Кириллу.

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