Более того, один из представителей церкви заявил, что является россиянином.

Прихожане УПЦ Московского патриархата во Львове оказались в центре скандала. Группа прихожан пыталась сорвать пикет вблизи Свято-Владимирской церкви в Сиховском районе города, но неожиданно "взорвалась" антиукраинскими заявлениями о войне, развязанной Россией.

Как сообщает местное издание "Варта 1", пикет устроили жители Львова. Они призвали прекратить деятельность УПЦ МП в городе. Однако к протестующим вышли возмущенные прихожане.

Они начали доказывали девушке с плакатом против РПЦ, что их церковь с РФ якобы никак не связана. Однако конструктивного диалога не получилось, поэтому прихожане УПЦ МП показали свое истинное лицо, обвинив украинцев в "развязывании войны".

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"А кто начал войну? Кто начал войну? Украинцы искренние!",- заявила одна из прихожанок.

Однако протестующие ответили, что Россия является агрессором, на это другая прихожанка начала кричать, что это "ложь".

На этом конфликт не иссяк. Из храма вышел поповский служка, который с гордостью назвал себя русским и обозвал участницу акции "дурой".

"Начали звонить другим прихожанам этой РПЦ, и в течение двадцати минут они присоединились. На место также приехала полиция, но в протест не вмешивалась и не запрещала. Основная идея этого протеста - обратить внимание властей, что РПЦ во Львове не место... Наш долг как гражданских искоренить все российское из Украины. Мы не можем ждать, пока ребята вернутся с войны и будут бороться еще и здесь с российским нашествием", - рассказала участница пикета в комментарии изданию.

Последние скандалы с УПЦ МП

Последняя неделя выдалась очень скандальной для московских попов в Украине. В частности, недавно в Хмельницком священники УПЦ МП избили военного, который получил ранения на фронте.

Мужчина спросил, сколько должно погибнуть украинцев, чтобы люди перестали посещать храмы Московского патриархата. Попы повалили бойца наземь, заломили руки и вывели из храма. Позже приехали полицейские, которые задержали военного.

Потом в поселке Иршанск в Житомирской области случился инцидент с участием священника УПЦ МП. Он применил физическую силу к двум мальчикам с флагами Украины. Духовник ударил первого по голове и толкнул второго.

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