Следователи уже открыли уголовное производство.

Ночью во Львове обокрали Западный апелляционный хозяйственный суд на улице Лычаковской, 81.

Информацию об этом подтвердили в отделе коммуникации полиции, пишет ZAXID.NET, однако подробности правоохранители не сообщили.

Суд был создан в июне 2018 года, он рассматривает апелляции из пяти областей: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой.

Издание отмечает, что грабитель разбил окно на первом этаже, залез в помещение суда и украл деньги из сейфа. На сколько именно обогатился злоумышленник, пока неясно.

Читайте такжеБританского хирурга, выжегшего инициалы на печени пациентов, лишили лицензииНа месте работает полиция. Следователи уже открыли уголовное производство. В суде от комментариев отказались.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве обокрали председателя Конституционного Суда Литвы. У него украли кошелек с деньгами.

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