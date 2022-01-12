В Запорожье местные судьи решили отметить профессиональный праздник российскими тюремными песнями.
Зажигательные танцы и песни под караоке судьи устроили в городском ресторане. Как пишет общественный активист Сергей Стерненко, событие имело место еще накануне Нового года – 15 декабря.
По его данным, речь идет о судьях Шевченковского райсуда Запорожья.
После праздничного застолья гости корпоратива решили развлечься в караоке, для этого выбрали репертуар с российским "блатняком".
На видео попал один из судей, который пел в микрофон о "портном судье" (от выражения "шить дело" – осуждать невиновного) песни Михаила Круга "Кольщик".
В тексте речь шла о честном "воре в законе", которому незаконно "шьют дело" и не пускают к матери. Он просит тюремного кольщика "набить ему купола" там, "где места хватит".