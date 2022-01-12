На видео, в частности, попал один из судей, который пел в микрофон о "портном судье".

В Запорожье местные судьи решили отметить профессиональный праздник российскими тюремными песнями.

Зажигательные танцы и песни под караоке судьи устроили в городском ресторане. Как пишет общественный активист Сергей Стерненко, событие имело место еще накануне Нового года – 15 декабря.

По его данным, речь идет о судьях Шевченковского райсуда Запорожья.

После праздничного застолья гости корпоратива решили развлечься в караоке, для этого выбрали репертуар с российским "блатняком".

На видео попал один из судей, который пел в микрофон о "портном судье" (от выражения "шить дело" – осуждать невиновного) песни Михаила Круга "Кольщик".

В тексте речь шла о честном "воре в законе", которому незаконно "шьют дело" и не пускают к матери. Он просит тюремного кольщика "набить ему купола" там, "где места хватит".

Вас также могут заинтересовать новости: