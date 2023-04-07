Отмечается, что смертельное ДТП произошло 6 апреля.

Бывший народный депутат Украины Владимир Стретович трагически погиб. Он 6 апреля попал в аварию.

"Неприятное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович", - сообщил общественный деятель, депутат ВРУ двух созывов Александр Доний в Facebook.

Каких-либо подробностей аварии он не сообщил.

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При этом информацию о смерти Стретовича подтвердил и народный депутат четырех созывов Михаил Поживанов. Он отметил, что трагическое ДТП произошло вчера, 6 апреля.

"Досадная новость – вчера в аварии погиб мой друг, товарищ, собрат Владимир Стретович. Вместе победили и отработали четыре созыва (2,4,5,6) народными депутатами Украины. Работа над Конституцией (1995-1996), Володя работал над разделом по организации судебной власти и охраны Конституции, а по местному самоуправлению. Оранжевая революция (2004), мы вместе. В июне 2007 года первыми добровольно составили мандаты, что позволило провести перевыборы в ВРУ. Последние несколько лет совместно работали членами правления Ассоциации народных депутатов Украины. Сейчас готовились к проведению общего собрания АНГУ на 21 апреля", - рассказал политик.

Владимир Стретович – что известно

В 1990-х годах политик участвовал в проведении административной и судебно-правовой реформ. Он был депутатов II, IV, V и VI созывов Верховной Рады. Кроме того, баллотировался на парламентских выборах в 2019 году, но не прошел.

Также Стретович был доцентом факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", почетным президентом Всемирного конгресса украинских юристов, президентом Фонда содействия правовым и политическим реформам, президентом Восточноевропейского департамента Международной организации "Парламентарии против коррупции", а также членном редсовета журнала "Национальная безопасность Украины".

За свою жизнь он стал автором 50 научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве и политологии.

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