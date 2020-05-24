Найденный застреленным нардеп Давыденко владел арсеналом оружия и одолжил кому-то $1,5 миллиона

У семьи депутата есть квартиры, дом, офисы в Киеве и Черниговской области, земельные участки.

Бизнес народного депутата от группы «Доверие» Валерия Давыденко, которого нашли мертвым 23 мая в его офисе в центре Киева, оформлен на его мать Валентину Николаевну. На ней официально задекларировано и больше всего в семье наличности. А еще на нардепа зарегистрировано четыре вида оружия.

Читайте такжеРазумков отреагировал на смерть ДавыденкоОб этом пишет ТСН со ссылкой на электронную декларацию Давыденко за 2018 год.

В декларации Давыденко указал двух дочерей, мать и жену, с которой официально не состоял в браке. У семьи есть квартиры, дом, офисы в Киеве и Черниговской области, земельные участки.

Нардеп любил дорогие часы. В декларации указал шесть штук – два Ulysse Nardin, Maurice Lacroix, два Rolex, Audemars Piguet.

Один легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 записан на мать нардепа, другой – Infiniti FX50 – на жену.

Предприятия (преимущественно аграрные) зарегистрированы на мать нардепа. В позапрошлом году она продала одно из обществ за 3 миллиона гривень. Наличными она держала 615 тысяч долларов и 117 тысяч гривень.

Также нардеп указал, что одолжил некоему лицу 500 тысяч долларов, другому – еще 1 миллион долларов.

Кроме того, в документе указаны три вида оружия: охотничье ружье Krieghoff (приобрел в 2007 году), карабин охотничий нарезной 716 Patrol BLK 16 (2017 год), карабин Blaser R8 (2019 год).

По данным полиции, у Давыденко еще был наградной пистолет Glock (приказ Министерства внутренних дел от 07.03.2018 г. №223). Именно это оружие нашли рядом с телом нардепа.

Как сообщал УНИАН, Валерия Давыденко нашли мертвым вечером субботы, 23 мая, в его офисе в центре Киева. Он был с простреленной головой.

Полиция расследует уголовное производство по статье "умышленное убийство", однако могут переквалифицировать дело на самоубийство. Причины и мотивы пока неизвестны.

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