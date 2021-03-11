Крушения сухогруза Volgo Balt 179 / скриншот
В сети появилось видео с места крушения сухогруза Volgo Balt 179 недалеко от румынского порта Констанца в Черном море.
Видеозапись опубликовало издание «Думская» на YouTube-канале.
У берегов Румынии затонуло судно с украинцами: что известно
- В Черном море у берегов Румынии затонуло судно с 13 украинцами. Двое погибли, продолжаются поиски еще одного моряка.
- Сейчас операция по спасению членов экипажа судна Volgo Balt 179, которое потерпело крушение в Черном море, продолжается.
- В Государственной службе морского и речного транспорта Украины раскрыли имена спасенных моряков.
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