На борту сухогруза было 13 членов экипажа.

В сети появилось видео с места крушения сухогруза Volgo Balt 179 недалеко от румынского порта Констанца в Черном море.

Видеозапись опубликовало издание «Думская» на YouTube-канале.

У берегов Румынии затонуло судно с украинцами: что известно

В Черном море у берегов Румынии затонуло судно с 13 украинцами. Двое погибли, продолжаются поиски еще одного моряка.

Сейчас операция по спасению членов экипажа судна Volgo Balt 179, которое потерпело крушение в Черном море, продолжается.

В Государственной службе морского и речного транспорта Украины раскрыли имена спасенных моряков.

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Автор: УНИАН