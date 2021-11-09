В областном центре правоохранители нашли станки для изготовления патронов.

В Запорожье работники уголовного розыска разоблачили нелегального изготовителя оружия и склад огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В сообщении отмечается, что сегодня оперативники управления уголовного розыска совместно с работниками следственного отделения Запорожского районного управления при силовой поддержке подразделения КОРД провели обыск по месту жительства 54-летнего жителя Запорожья.

Были изъяты станки для изготовления разнокалиберных патронов, а также арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области реализовали полученную оперативную информацию о незаконном обращении с оружием. По этому факту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и получено разрешение на проведение обыска в рамках досудебного расследования.

Читайте такжеУпал с высоты: в Запорожье осудили воспитательницу, оставившую ребенка в садикеНачальник отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области Игорь Усачев рассказал: "При обыске правоохранители обнаружили и изъяли 3 пистолета ПМ, один из которых с глушителем, 2 пистолета системы "Марголина" с глушителями, карабин RUGER. Кроме этого, в доме гражданина находились станки для изготовления патронов калибра 9 мм и 5,6 мм, большое количество холостых патронов, запчастей для оружия и свинцовые шары разного калибра".

В сообщении говорится, что по месту проведения оперативно-следственных мероприятий полицейские также изъяли более 1300 патронов калибра 5,6 мм, порох и шесть глушителей.

"Все оружие и боеприпасы отправлены на экспертное исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины", – отмечают в полиции.

В полиции сказано, что владелец арсенала задержали. В настоящее время устанавливается происхождение изъятых боеприпасов, а также круг лиц, причастных к их незаконному хранению. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в середине октября стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию, в результате которой задержали трех человек, совершивших в 2016 году серию нападений на филиалы банков и инкассаторские машины в Запорожье.

Автор: Надя Пришляк