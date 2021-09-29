Преступление организовал выходец из Туниса, узнали правоохранители.

В Запорожье будут судить четырех членов организованной преступной группировки, обвиняемых в убийстве профессора местного университета.

Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области на своем сайте раскрыл основные подробности преступления.

Отмечается, что сообщение о пропаже 42-летнего доктора наук, профессора кафедры Запорожского национального университета поступило в полицию 11 ноября 2020 года.

Во время отработки заявления его жены, сотрудники управления уголовного розыска установили, что днем 10 ноября он вышел из здания университета и сел в автомобиль "Toyota".

В начале марта сотрудники уголовного розыска получили информацию о причастности 27-летнего местного жителя, который пользовался автомобилем "Toyota", к похищению потерпевшего.

В дальнейшем было установлено, что он имел в личном пользовании ряд транспортных номерных знаков для прикрытия своей преступной деятельности. Мужчина признался в причастности к исчезновению разыскиваемого преподавателя, его последующему умышленному убийству и указал место, где спрятано тело.

Читайте такжеБанду из 13 человек будут судить за похищение автомобилей со штрафплощадок УкраиныТакже правоохранители провели обыски по местам проживания и пребывания 27-летнего подозреваемого. В результате обысков было изъято большое количество боеприпасов и оружие. Кроме того, обнаружен "набор" номерных знаков к автомобилю.

Вместе с этим, работники уголовного розыска разоблачили еще трех лиц, причастных к совершению преступления: 1975, 1991 и 1993 годов рождения. Один из них – иностранец, второй – работник правоохранительных органов, третий – местный житель, ранее судимый за корыстные преступления.

Следствие установило, что организатором преступления, выходцем из Туниса, 1975 г. р., был детально разработан план похищения потерпевшего, а между участниками группы распределены роли по убийству профессора и дальнейшего сокрытия тела погибшего.

Фигурантам, которые по предварительному сговору совершили разбойное нападение с последующим умышленным убийством из корыстных побуждений преподавателя университета, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной преступной группы. Двоим из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, остальным двоим – в виде круглосуточного домашнего ареста.

28 сентября этого года обвинительный акт в уголовном производстве направлен в районный суд Запорожья.

Ранее в Запорожье случился еще один серьезный криминальный инцидент – в конце августа двое мужчин устроили стрельбу возле кафе. В результате стрельбы пострадали пять человек.

Злоумышленники скрылись с места преступления, но позже их задержали правоохранители.

Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк