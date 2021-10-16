Мужчины, в частности, нападали на филиалы банков и инкассаторские автомобили в Запорожье.

СБУ задержала трех членов преступной группировки, которые почти 5 лет скрывались от правоохранителей.

Как сообщается на сайте СБУ, сотрудники спецслужбы провели спецоперацию, в результате которой задержали трех человек, совершивших в 2016 году серию нападений на филиалы банков и инкассаторские автомобили в Запорожье.

Все это время они скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера, в частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти правонарушения расследуются органами Нацполиции.

По полученным данным СБУ, задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и видеонаблюдение. Чтобы обеспечить передвижение вне базы, злоумышленники использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Члены преступной группировки постоянно имели при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент были готовы оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

Читайте такжеСБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине телеграмм-платформ по продаже наркотиковВсего преступная группировка состояла из семерых человек. Двое из них погибли от полученных ранений в 2016 году, когда оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое были задержаны ранее, им избраны меры пресечения.

Мероприятия по задержанию подозреваемых проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций "А" СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, мужчины, которые входят в состав преступной группировки, в прошлом были связаны с добровольческим батальоном "Азов".

Ранее СБУ разоблачила группировку, вербовавшую моряков на суда для перевозки нелегалов, а также объявила о подозрении завербованному ФСБ РФ "киллеру", который убил бойца на Ровенщине.

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Авторы: Антонина Доломанжи, Виктория Токарева