Пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки и отравлением угарным газом.

В Запорожье медики спасли мужчину, который попытался покончить с собой сразу двумя способами.

Об этом в Facebook сообщает запорожский Центр неотложной помощи и медицины катастроф.

Так, на улице Волгодонской 47-летний мужчина нанес себе огнестрельное ранение и пытался отравиться выхлопными газами автомобиля.

На место прибыла реанимационная бригада. Пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки и отравлением угарным газом.

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Ранее в Киеве 21-летний парень подорвал себя на крыше недостроенного корпуса психиатрической больницы. Вызов на спецлинию 102 о том, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв, поступил 29 июля около 23:00.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехническая служба, кинологи и врачи.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Автор: Дмитрий Захаров