Сообщается, что ситуация похожа и на других этажах дома.

Квартира на пятом этаже дома в Запорожье, где ночью 3 августа произошло возгорание, находится в ужасном состоянии.

Соответствующее видео опубликовал "Форпост".

Так, в каждой комнате квартиры находится много воды и пены после тушения пожара. Помещения заливает через дыру в потолке. Очевидно, в комнатах испорчен пол, обои, мебель и другие элементы интерьера.

Сообщается, что ситуация похожа и на других этажах дома: в помещениях на первом - воды по щиколотку. В квартирах нужно будет делать ремонт.

Напомним, мэр Владимир Буряк сообщил, что семьям, пострадавшим в пожаре, на время устранения его последствий, предложат проживание в общежитиях. Каждому собственнику выплатят материальную помощь в размере 25 тысяч гривень. Всего последствия пожара задели 34 квартиры.

Пожар в Запорожье: что известно

Как сообщал УНИАН, площадь пожара в многоэтажке Запорожья составила около 450 кв. метров. Возможная причина возгорания - утечка газа. После ремонтных работ на крыше остались баллоны с газом.

Автор: Виктория Гордиенко