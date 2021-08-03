Квартира на пятом этаже дома в Запорожье, где ночью 3 августа произошло возгорание, находится в ужасном состоянии.
Соответствующее видео опубликовал "Форпост".
Так, в каждой комнате квартиры находится много воды и пены после тушения пожара. Помещения заливает через дыру в потолке. Очевидно, в комнатах испорчен пол, обои, мебель и другие элементы интерьера.
Сообщается, что ситуация похожа и на других этажах дома: в помещениях на первом - воды по щиколотку. В квартирах нужно будет делать ремонт.
Напомним, мэр Владимир Буряк сообщил, что семьям, пострадавшим в пожаре, на время устранения его последствий, предложат проживание в общежитиях. Каждому собственнику выплатят материальную помощь в размере 25 тысяч гривень. Всего последствия пожара задели 34 квартиры.
Пожар в Запорожье: что известно
Как сообщал УНИАН, площадь пожара в многоэтажке Запорожья составила около 450 кв. метров. Возможная причина возгорания - утечка газа. После ремонтных работ на крыше остались баллоны с газом.