От полученных травм он скончался на месте.

В Киеве произошел взрыв на территории недостроенной психиатрической больницы на улице Кирилловской.

Об этом пишет "Киев Оперативный", публикуя фото с места происшествия.

Взрыв произошел около 23 часов, его было слышно в нескольких районах города.

"По предварительной информации, по этому недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу из этого здания и в этот момент произошел взрыв. Безо всяких шансов на жизнь - умер на месте. Говорят, что парень сам себя взорвал. Чем именно - должно установить следствие", - говорится в сообщении.

О мощном взрыве накануне сообщали ряд киевлян в соцсети.

"Да, что-то очень сильно рвануло в районе Берестейки/Сырца, у посольства США сильно слышно было с вибрацией", - пишет журналист Елена Сорока у Facebook.

"Ну и что это за KABUUUM только что граахнул? Вокзал?",- спрашивает Олекса Ярославцев.

В полиции Киева подтвердили "Радио Свобода" получение сообщении о взрыве в Шевченковском районе города. "Поступал вызов, специальный наряд выехал на место для выяснения обстоятельств", – рассказали в пресс-службе, но других деталей пока не привели.

В сети также опубликовали видео с места происшествия.

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Автор: Юрий Годован