В Киеве произошел взрыв на территории недостроенной психиатрической больницы на улице Кирилловской.
Об этом пишет "Киев Оперативный", публикуя фото с места происшествия.
Взрыв произошел около 23 часов, его было слышно в нескольких районах города.
"По предварительной информации, по этому недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу из этого здания и в этот момент произошел взрыв. Безо всяких шансов на жизнь - умер на месте. Говорят, что парень сам себя взорвал. Чем именно - должно установить следствие", - говорится в сообщении.
О мощном взрыве накануне сообщали ряд киевлян в соцсети.
"Да, что-то очень сильно рвануло в районе Берестейки/Сырца, у посольства США сильно слышно было с вибрацией", - пишет журналист Елена Сорока у Facebook.
"Ну и что это за KABUUUM только что граахнул? Вокзал?",- спрашивает Олекса Ярославцев.
В полиции Киева подтвердили "Радио Свобода" получение сообщении о взрыве в Шевченковском районе города. "Поступал вызов, специальный наряд выехал на место для выяснения обстоятельств", – рассказали в пресс-службе, но других деталей пока не привели.
В сети также опубликовали видео с места происшествия.