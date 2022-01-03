Неизвестные бросали петарды под ноги прохожим.

Депутат Херсонского горсовета Игорь Осауленко заявил о нападении группы мужчин после того, как он сделал замечание по поводу бросания петард с балкона жилого дома.

Об этом Осауленко написал в Facebook.

Мужчина написал заявление в полицию.

Как уточняет пресс-служба местной полиции, пострадавший обратился по телефону 1 января около 16:10.

Читайте такжеВ Ривне пьяный помощник экс-депутата области сбил военного: тот погиб (фото)Осауленко вместе с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных граждан начали бросать петарды.

Тогда между мужчинами произошла словесная перепалка, после чего злоумышленники догнали депутата и его друзей. Осауленко получил несколько ударов по лицу, а нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Следователи установили личность одного из трех неизвестных, причастных к избиению потерпевшего.

"В настоящее время принимаются меры по установлению его местонахождения и доставления в райуправление полиции. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Продолжается досудебное расследование", - отчитались в полиции.

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