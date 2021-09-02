После ДТП в Запорожье дети угодили в больницу, узнали журналисты.

В Запорожье двое 11-летних мальчиков гоняли на квадроциклах, не справились с управлением и перевернулись.

Мальчики попали в ДТП на квадроциклах на территории Верхней Хортице у жилого массива. Родителей детей рядом не было, говорится в сюжете ТСН.

Скорую помощь детям вызвали прохожие. Мальчиков увезли в больницу.

"…По предварительной информации, у одного из мальчиков подозрение на сотрясение мозга и многочисленные ссадины. У другого – закрытая травма брюшной полости…", – выяснили журналисты.

По их сведениям, правоохранители проверяли, где во время ДТП были родители детей.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за оставление малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия, – это ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк