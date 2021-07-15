Микроавтобус, в котором находилась звезда "1+1", врезался резко затормозивший перед ним в грузовик.

Ведущая проекта "Вражаючі історії ТСН" Соломия Витвицкая попала в ДТП.

Как сообщает ТСН, авария произошла ночью на улице Набережно-Рыбальская в Киеве. Микроавтобус, в котором находилась телеведущая, врезался в резко затормозивший перед ним грузовик.

За рулем была подруга звезды "1+1", она получила перелом ноги. В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье и ударилась головой о сиденье. Их госпитализировали.

Отмечается, что состояние Витвицкой не вызывает беспокойства у врачей. Однако, она все же прошла обследование и сделала МРТ.

По данным Telegram-канала dtp.kiev.ua, в аварии водители грузовика и микроавтобуса обвиняют скутериста, создавшего аварийную ситуацию. Впрочем, он свою вину отрицает.

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Автор: Александр Топчий