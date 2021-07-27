Водителю был выписан протокол за нетрезвое вождение, совершение ДТП, повреждение электроопоры и управление автомобилем без документов.

В Запорожье водитель легкового автомобиля за минуту заработал сразу 4 протокола, совершив ряд нарушений Правил дорожного движения прямо на глазах у патрульных.

К тому же он еще и разбил собственное авто, сообщается в сюжете ТСН.

Сначала 36-летний водитель ехал по полосе встречного движения и едва не протаранил автомобиль патрульной полиции.

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Потом пытался уехать от полицейских, однако почти сразу врезался в столб, поэтому догонять беглеца не пришлось. От удара авто нарушителя перевернулось, однако сам водитель не пострадал.

Когда водитель вышел из авто, оказалось, что он едва держался на ногах, ведь был пьян.

Нарушителю был выписан протокол за нетрезвое вождение, совершение ДТП, повреждение электроопоры и управление автомобилем без документов.

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Автор: Александр Топчий