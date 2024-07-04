Блокпост ТЦК в Ворохте убрали, но военные и в дальнейшем обещают выявлять уклонистов, которые хотят отдохнуть.

В курортном поселке Ворохта (Ивано-Франковская область) произошел конфликт между местными жителями и работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки из-за блокпоста.

На въезде в населенный пункт был блокпост, где работники ТЦК проверяли документы мужчин, которые туда приезжали. Местные жители сегодня блокировали его работу. Люди говорили о том, что из-за работников ТЦК не приезжают отдыхающие и у местных жителей нет дохода и не за что жить. Там произошла стычка.

Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал эту ситуацию в Facebook.

"На въезде в Ворохту стоит блокпост, который проверяет документы. Из-за этого местные жители заявляют, что на курорт не едут лица, избегающие своего конституционного долга службы в армии. Сегодня жители Ворохты начали конфликт. Напали на военнослужащего ТЦК и побили его машину. Данный военнослужащий был ранен. Такая благодарность", - сказано в сообщении.

В ТЦК не понимают против чего протестуют местные жители, поскольку многие их односельчане воюют сейчас и защищают страну.

"У нас идет война. И все мужчины на фронте, или в отпуске с фронта. Вот те, что в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает. Когда-то в Ворохте местные жители шли в подполье, чтобы воевать с советами. Сейчас местные жители выступают против своего государства и защищают уклонистов. Стыд", - отмечают в ТЦК.

В результате противостояния в ТЦК сообщили, что блокпост в Ворохте убран, но заверили, что военнослужащие ТЦК будут и в дальнейшем проверять документы приезжающих лиц.

"Не риторическим является один тезис: военнослужащие и в дальнейшем будут проверять документы всех приезжающих. Точка", - подчеркнули в ТЦК.

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин не удержался и отреагировал на ситуацию комментарием. Он обратил внимание, что местные в Ворохте перекрыли дорогу ТЦК, потому что "туда перестали ездить отдыхающие".

"Здесь речь не идет о несправедливой мобилизации и то, что забирают "последнего мужчину" в селе. Поэтому нам стоит прекратить играть в толерантность в подобных случаях", - написал экс-командир "Азова".

Он отметил, что нельзя одновременно надеяться на победу и срывать мобилизацию, "верить в ВСУ" и прятаться в обшивке автобусов на границе".

Конфликты с ТЦК на Прикарпатье

Это уже не первый конфликт в Ивано-Франковской области на теме ТЦК. 7 февраля 2024 года, в селе Космач Ивано-Франковской области во время конфликта с местными жителями, которые самовольно останавливали машины из-за информации, что в них могут быть военкомы, пострадали три человека, среди них - 6-летняя девочка. Толпа сначала пропустила машину, однако на обратном пути женщину снова остановили, в результате конфликта с местными женщина получила сотрясение мозга, а ребенок - ушиб носа.

Тогда председатель Космацкой общины Дмитрий Мохначук объяснил, что в поселке Космач около сотни людей перекрывали дорогу, чтобы не пропустить машины с ТЦК, потому что было фейковое сообщение о якобы появлении военкоматов.

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