По версии местных властей, конфликт спровоцировал фейк о том, что в поселок едут военкомы.

В поселке Космач около сотни человек перекрывали дорогу, чтобы не пропустить машины из ТЦК. Фейковое сообщение о якобы появлении военкомов появилось в местных пабликах.

Как сообщил глава Космацкой общины Дмитрий Мохначук в комментарии Укринформу, против якобы работников ТЦК собралось около сотни человек. Местные чиновники пытались их успокоить.

"Потом приехал начальник полиции и они разошлись. Это был вечер. В хаосе я не мог никого разглядеть ... были местные. Женщин было очень много. Я едва их успокоил. Почему они перекрывали дорогу? Там в местную группу (соцсети - ред.) кто-то бросил сообщение, что едут 6 машин из ТЦК, но это было фейком. Несмотря на это, женщины совпали, потому что очень много машин едет вылавливать мужчин. Мы об этом ничего не знали. Для руководства сообщества это настоящий шок. Таких настроений у нас никогда не было", - рассказал Мохначук.

Чиновник уточнил, что не видел инцидента с избиением водительницы с ее шестилетним ребенком. Впрочем, местные убеждают, что это была провокация. Сам Мохначук ушел на больничный после скандала.

По его словам, вчера в Космаче местные депутаты собирались и обсуждали инцидент. Теперь планируют провести еще ряд встреч с представителями полиции и районной администрации. На вопрос, как лично он относится к такому протесту людей, заверил, что однозначно негативно.

"Да, я знаю, что людям накипело, но такое спровоцировать... кто это спровоцировал, пусть разбираются спецслужбы", - считает Мохначук.

По его словам, с начала войны из Космацкой общины на фронте пошли служить около сотни человек, погибли шесть героев. Сейчас на передовой оборону держат более 60 военных из Космацкой ТО.

Скандал на Прикарпатье - что предшествовало

Напомним, в селе Космач на Ивано-Франковщине вчера во время конфликта с местными жителями, которые самовольно останавливали машины из-за информации, что у них могут быть военкомы, пострадали три человека, среди них - 6-летняя девочка.

Как сообщила в соцсети одна из пострадавших Иванна Ванджурак, она за рулем автомобиля вместе с малолетней дочерью ехала из соседнего села в отделение "Новой почты" в Космаче.

После разговора через открытое окно и проверки ее телефона толпа пропустила машину. Однако на обратном пути женщину снова остановили. В результате конфликта с местными женщина получила сотрясение мозга, а ребенок – ушиб носа.

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