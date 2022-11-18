в своих "агитках" он призывал к захвату государственной власти и нарушению линий границ нашей страны.

Служба безопасности Украины сообщила о новых подозрениях управляющему одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата в Винницкой области Ионафану.

Как сообщает СБУ в Telegram, спецслужба продолжает разоблачать новые факты подрывной деятельности управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области.

"Установлено, что глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию восточных и южных районов Украины".

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Кроме того, в своих "агитках" он призывал к захвату государственной власти и нарушению линий границ нашей страны.

В спецслужбе отмечают, что напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранил в подсобных помещениях церкви. В дальнейшем планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по:

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины),

ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя),

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напоминают, что ранее, по материалам украинской спецслужбы, митрополиту вручили подозрение по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Источник: https://t.me/SBUkr/5817

Правоохранители не называют имени священнослужителя. По данным СМИ, речь идет о митрополите УПЦ МП Ионафане (Анатолии Елецком).

Дело митрополита Ионафана: детали

12 октября в СБУ заявили, что управляющий одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата на Винниччине оправдывал агрессию Российской Федерации и разжигал межконфессиональную вражду среди верующих.

В спецслужбе сообщили, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России.

Как известно, Елецких родился в 1949 году в Воронежской области. До 22 августа 1989 года был на должности наместника Киево-Печерской Лавры.