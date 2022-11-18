Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители задержали "высокопоставленную" колаборантку, которая возглавляла "аппарат" оккупационной администрации в освобожденном ныне районе Николаевской области.

Как сообщает Служба безопасности Украины, злоумышленницей оказалась жительница Снигиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации государства-агрессора и занимала должность "главы аппарата" в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Снигиревского района.

"Находясь на "должности", коллаборантка выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Также предлагала "места" в рядах оккупационной администрации и занималась документами, которые были необходимы для выдачи "гуманитарной помощи" и денег, выдавали отдельной группе местного населения оккупированной Снигиревки", - рассказали в ведомстве.

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Отмечается, что коллаборантка способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессивные меры рашистов на территории региона.

Кроме того, к преступной деятельности женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила соответствующие собеседования и пропагандировала якобы улучшения жизни и поддержку со стороны Российской Федерации среди местных жителей.

"После освобождения района злоумышленница пыталась убежать на временно неподконтрольную территорию на юге Украины, где планировала избежать правосудия. Однако не успела. Сотрудники Службы безопасности установили ее местонахождение и задержали. Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что решается вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

Задержание предателей Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, полиция и СБУ регулярно выявляют коллаборантов и предателей Украины, которые всячески помогают российским оккупантам.

Так, 14 сентября в Одессе пассажиры маршрутки задержали женщину, которая через окно фотографировала объекты инфраструктуры. До приезда полиции неизвестна пыталась убедить окружающих, что фотографировала цветы, но ей не поверили.

Впоследствии Служба безопасности Украины задержала вражеского агитатора, который готовил фейки для ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

В СБУ отчитались о завершении расследования в отношении бывшего сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области. "Крот" ФСБ согласился помогать оккупантам в обмен на гарантии для себя и семьи и случае захвата Харькова.

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