Митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата на Винничине Ионафану (Елецкому) сообщено о подозрении.
В сообщении СБУ не названа фамилия, но отмечается, что речь идет об управляющем одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Из источников в СМИ и из опубликованных фото, становится понятно, что речь идет о митрополите УПЦ МП Ионафане (Анатолии Елецком).
"Согласно выводам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы, в частности, были размещены на личном сайте священника", - отмечает украинская спецслужба.
Миттрополит получил сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
В СБУ отмечают, что сейчас проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для расследования и проведения экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.
Что предшествовало
12 октября, в СБУ сообщили, что управляющий одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата в Винницкой области оправдывал агрессию Российской Федерации и разжигал межконфессиональную вражду среди верующих.
В СБУ отмечали, что в рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России.
Как известно, Елецких родился в 1949 году в Воронежской области. До 22 августа 1989 года был на должности наместника Киево-Печерской Лавры.