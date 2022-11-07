Митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата на Винничине Ионафану (Елецкому) сообщено о подозрении.

В сообщении СБУ не названа фамилия, но отмечается, что речь идет об управляющем одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Из источников в СМИ и из опубликованных фото, становится понятно, что речь идет о митрополите УПЦ МП Ионафане (Анатолии Елецком).

"Согласно выводам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы, в частности, были размещены на личном сайте священника", - отмечает украинская спецслужба.

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Миттрополит получил сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В СБУ отмечают, что сейчас проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для расследования и проведения экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.

Что предшествовало

12 октября, в СБУ сообщили, что управляющий одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата в Винницкой области оправдывал агрессию Российской Федерации и разжигал межконфессиональную вражду среди верующих.

В СБУ отмечали, что в рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России.

Как известно, Елецких родился в 1949 году в Воронежской области. До 22 августа 1989 года был на должности наместника Киево-Печерской Лавры.

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