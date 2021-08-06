Ему грозит 12 лет заключения.

В Винницкой области правоохранители задержали 33-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, под предлогом подвезти 14-летнего ребенка домой в грозу он на самом деле завез его на дачу, где изнасиловал.

Правоохранителям об инциденте сообщила мать потерпевшей. Женщина рассказала, что это произошло вечером, личность злоумышленника ей неизвестна. После общения с девочкой начались поиски насильника. Впоследствии его разыскали и задержали по месту жительства сожительницы.

"Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности и восемь лет провел в тюрьме за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. На месте совершения преступления криминалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершенному", - говорится в сообщении.

Сейчас он находится в следственном изоляторе. Впоследствии злоумышленнику объявят подозрение и изберут меру пресечения. Суд будут просить отправить его под стражу. За содеянное злоумышленнику грозу 12 лет тюрьмы.

"Проводится досудебное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз. С несовершеннолетней потерпевшей работают психологи", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Сумах арестовали мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку и возил ее по городу в авто.

Автор: Юрий Годован