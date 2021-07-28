Злоумышленнику удалось скрыться, однако впоследствии его задержали.

На Николаевщине 15-летняя девушка обвинила своего бывшего парня в изнасиловании.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе областной полиции.

"27 июля 15-летняя девушка сообщила в полицию о том, что утром в ее квартиру ворвался бывший парень, с которым она не общается уже около шести месяцев, и начал угрожать ножом, после чего связал и изнасиловал", - говорится в сообщении.

На момент совершения преступления в доме находилась бабушка потерпевшей. Ее злоумышленник угрозами заставил молчать. Полицию удалось вызвать лишь после прихода домой общих знакомых бывшей пары. Тогда насильник сбежал.

20-летнего злоумышленника разыскали и задержали. В полиции рассказывают, что он является фигурантом другого уголовного производства, связанного с избиением участника АТО. Ему ранее избрали меру пресечения, но не арест.

Сейчас в рамках статьи об изнасиловании ему грозит до 12 лет заключения. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и экспертизы.

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Автор: Иван Бойко