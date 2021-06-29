Пострадавших с тяжелыми травмами забрали в больницу.

В Виннице автомобиль сбил на пешеходном переходе семейную пару - оба супруга оказались в больнице в тяжелом состоянии. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.Ранок.

На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль даже не тормозя на скорости сносит мужчину и женщину. От удара их перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт. Пострадавшая через несколько минут попыталась встать, но потеряла сознание. Обоим пострадавшим по 50 лет.

"Основной диагноз черепно-мозговая травма, плюс переломы. Я знаю случаи, когда люди умирали при такой ситуации. Они живы, будут жить, они восстановятся", - сообщил дежурный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Шамов.

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Авария произошла на участке дороги с большим трафиком - там ездят трамваи и машины, которые объезжают пробки на центральных улицах.

Водитель, устроивший ДТП, был трезв, говорят в полиции. Как он не увидел пешеходов - объяснить не может. Говорит, что отвлекся. По факту аварии открыли уголовное дело, но водителя не задержали. Санкция статьи предусматривает три года ограничения свободы.

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Автор: Юрий Годован