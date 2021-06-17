13-летний Андрей Тарасюк, которого в конце мая сбила на тротуаре нетрезвая водительница, выписался из больницы. Он записал видеообращение, в котором рассказал о своем состоянии и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.
Об этом сообщает ТСН. Хоть парня ждут еще несколько операций и длительная реабилитация, юноша пытается держаться уверенно и улыбается.
"Меня уже выписали из больницы, но на меня еще ждет несколько операций, спасибо всем за поддержку", - сказал Андрей.
Напомним, 24 мая в Виннице 43-летняя женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего школьника. Суд выпустил ее под залог, а защита настаивает, что фигурантка состоит на учете с диагнозом алкоголизм.
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В крови у женщины в момент ДТП было 3,3 промилле алкоголя, что в 16,5 раза превышает норму. По словам свидетелей, она была в неадекватном состоянии и не могла даже держаться на ногах.
26 мая Винницкий городской суд выбрал виновнице ДТП меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 181 тысячу гривень. Уже 27 мая ее родственники нашли необходимую сумму. Поэтому подозреваемую выпустили из СИЗО.
Защита водительницы настаивает, что она официально состоит на учете в наркодиспансере с диагнозом алкоголизм.
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