24 мая нетрезвая водитель за рулем внедорожника на огромной скорости сбила 13-летнего парня.

13-летний Андрей Тарасюк, которого в конце мая сбила на тротуаре нетрезвая водительница, выписался из больницы. Он записал видеообращение, в котором рассказал о своем состоянии и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

Об этом сообщает ТСН. Хоть парня ждут еще несколько операций и длительная реабилитация, юноша пытается держаться уверенно и улыбается.

"Меня уже выписали из больницы, но на меня еще ждет несколько операций, спасибо всем за поддержку", - сказал Андрей.

Напомним, 24 мая в Виннице 43-летняя женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего школьника. Суд выпустил ее под залог, а защита настаивает, что фигурантка состоит на учете с диагнозом алкоголизм.

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В крови у женщины в момент ДТП было 3,3 промилле алкоголя, что в 16,5 раза превышает норму. По словам свидетелей, она была в неадекватном состоянии и не могла даже держаться на ногах.

26 мая Винницкий городской суд выбрал виновнице ДТП меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 181 тысячу гривень. Уже 27 мая ее родственники нашли необходимую сумму. Поэтому подозреваемую выпустили из СИЗО.

Защита водительницы настаивает, что она официально состоит на учете в наркодиспансере с диагнозом алкоголизм.

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Автор: Дмитрий Захаров